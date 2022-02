»To je bilo sramotno nacionalistično obnašanje, ki nikakor ne sodi v leto 2022«. Tako je danes sekretar Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Philipp Achammer komentiral izpade nekaterih italijanskih novinarjev, ki so v soboto glasno izrazil nezadovoljstvo nad senatorko Julio Unterberger samo zato, ker je v nemščini odgovarjala na vprašanja novinarja južnotirolskega sedeža RAI. Zgodilo se je v Rimu pred Kvirinalom po srečanju, na katerem so načelniki parlamentarnih skupin pozvali Sergia Mattarello, naj sprejme ponovno izvolitev.

Eden od novinarjev je senatorki Unterberger zabičal, da je suverenizem končan, drugi pa celo, da smo v Italiji in ne v Nemčiji (dobesedno: siamo in Italia, no Deutsch). Senatorka, ki so jo te nesprejemljive besede upravičeno prizadele, se je takoj zbrala in mirno, a odločno odgovorila, da je načelnica senatne skupine Avtonomij in jezikovnih manjšin, da je Južna Tirolska v Italiji ter da ima vsekakor pravico govoriti v svojem maternem jeziku.

»To ni nikarkšen suverenizem, morate sprejeti različnost«, je poudaril Achammer. Dodal je, da bo SVP še naprej odločno zavračala takšne in podobne nacionalistične izpade. V zvezi z dogodkom se je oglasila tudi desna svobodnjaška stranka Süd-Tiroler Freiheit, ki je podčrtala, da nemški jezik ni miloščina, temveč ustavna pravica Južnih Tirolcev.