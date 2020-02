Silovita nevihta Ciara prizadela več evropskih držav

Silovita nevihta Ciara je danes dosegla večji del Evrope. Največ težav povzroča v Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji in Švici. Zahtevala je tudi prvo smrtno žrtev in več poškodovanih. Marsikje nastajajo težave v letalskem, železniškem in cestnem prometu. O prvi smrtni žrtvi poročajo na jugozahodu Švedske, kjer se je na jezeru prevrnila ribiška ladja z dvema ribičema, starima okrog 30 let, eden je umrl, drugega pa pogrešajo.

Vremenoslovci opozarjajjo pred poplavami na obalah Švedske, Danske, Finske in Norveške.

V nevihti so bili v Nemčiji huje poškodovani dve ženski, na kateri je padlo drevo in 16-letnik, na katerega se je odlomila veja. V več nemških zveznih deželah in mestih so danes zaprte šole. Po državi so obstali ali imeli zamude številni vlaki. V nemških letališčih so odpovedali več sto poletov. Prav tako so danes odpovedali 220 poletov tudi na amsterdamskem letališču Schiphol. Večje težave nevihta povzroča tudi v Avstriji, v Belgiji, v Franciji in na Češkem ter v drugih državah.