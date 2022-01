Silovito trčenje v Spodnjih Škofijah

Včeraj ob 17.48 sta v Spodnjih Škofijah v občini Koper trčili osebni vozili. Gasilci so s tehničnim posegom rešili osebi, ukleščeni v pločevini, poročajo Primorske novice.

Gasilci JZ GB Koper so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorje, kraj nesreče osvetljevali.

Iz vozila so rešili ukleščeni osebi in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči, ki so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali z reševalnim vozilom v Splošno bolnišnico Izola, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.