Silvestrovo brez padavin, novo leto z dežniki

Padavine so po pričakovanjih danes povečini ponehale, ozračje pa ostaja še razmeroma nestanovitno. Nad večjim delom Evrope se še zadržuje obsežno in globoko ciklonsko območje, ki bo vztrajalo tudi v bližnji prihodnosti.

Popoldne in zvečer ter v noči na četrtek ni izključeno, da bo ponekod občasno deževalo, možna bo tudi kakšna krajevna ploha, ponekod v gorah bo občasno snežilo. Sicer pa bo povečini zmerno do pretežno oblačno.

Zadnji dan v letu bo v glavnem suh. Povečini bo zmerno oblačno do spremenljivo, niso ravno izključene delne razjasnitve. Zjutraj bo pihala šibka burja.

Podobno bo vremensko dogajanje v najdaljši noči v letu, ko pa bo burja že oslabela. Hladno bo, najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti le nekaj stopinj nad lediščem, ob morju pa okrog 7 stopinj Celzija.

V petek, 1. januarja, bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Zapihal bo jugovzhodni veter, ob morju bo zato nekaj več spremenljivosti in bodo možne občasne vmesne razjasnitve. V soboto bo oblačno in deževno, padavine se bodo okrepile in bodo pogostejše.