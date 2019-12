Silvestrovo večinoma pod zvezdnatim nebom

Stanovitno in povečini sončno vreme se bo nadaljevalo tudi zadnje dni v letu in v prvih dneh novega leta. Omembe vrednih poslabšanj v bližnjem obdobju vremenoslovci ne pričakujejo. Prehodno bo hladneje, pihala bo tudi v glavnem šibka burja, ki bo povečevala občutek mraza. Od ponedeljka ali torka bo mraz postopno popuščal, četudi večjih otoplitev, kot kaže, zaradi nastajajočih temperaturnih obratov marsikje v nižinah niti ne bo na vidiku.

Do vključno torka, 31. decembra, bo prevladovalo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. Hladneje bo. Najnižje temperature bomo namerili danes in jutri, ko se bo živo srebro v nižinah in na Kraški planoti v nočnih urah spustilo za kakšno stopinjo Celzija pod ledišče, ob morju do malo nad ali okrog ledišča. Jutrišnje jutro bo nekoliko hladnejše od današnjega. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 7 stopinj Celzija. Pihala bo šibka burja, ki bo povečevala občutek mraza. V torek bo burja oslabela in bomo že namerili kakšno stopinjo Celzija več.

Silvestrska noč bo minila ob stanovitnem vremenu, povečini pod jasnim nebom. Temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti od 2 do 5 stopinj Celzija, ob morju okrog 7 stopinj Celzija.

Novo leto se bo začelo pod vplivom solidnega in v višinah toplega anticiklona. V sredo in četrtek prihodnjega leta bo prevladovalo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Postopno pa bo že nekaj več vlage. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

Stanovitnost ozračja se bo proti koncu prihodnjega tedna še povečala, mestoma bodo začeli nastajati temperaturni obrati. Sončne žarke bo ponekod v nižinah postopno začela zakrivati megla.