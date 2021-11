»Simbolično dejanje Pahorja in Mattarelle ni bilo spravno dejanje«

Vi ste že bili v Trstu, kajne?

Uh, odkar sem dopisnik v Italiji vsaj osemkrat, morda devetkrat. Njegova zgodovina in zgodovina Istre sta zelo zanimivi, vključno s tistimi mračnimi poglavji. Naj omenim, recimo Narodni dom.

Ste spremljali dogajanje ob lanski stoletnici požiga?

Da, bil sem v Trstu. To je bil, kako naj rečem, čuden dan.

Zakaj?

To simbolično dejanje dveh predsednikov ni bilo spravno dejanje. Vsaka stran si je vzela, kar ji je najbolj koristilo. Italijanski mediji so poročali o poklonu na fojbi, slovenski pa so pisali o Narodnem domu. Vsak je videl, kar je hotel videti. Dvoumno, gotovo, a tudi zaradi tega zanimivo.