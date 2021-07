Simulirala sta prometne nesreče

V zadnjih dneh se je na Goriškem in Ajdovskem večkrat pojavil takrat še neznani voznik, ki je z lažnim prikazovanjem prometne nesreče od drugih voznikov želel izsiliti denar. V nekaj primerih mu je to celo uspelo, v ponedeljek pa so ga policisti po prijavi izsledili in prijeli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Voznik s sopotnico v belem osebnem avtomobilu znamke Fiat bravo, italijanskih registrskih oznak, je simuliral prometne nesreče in voznike oz. oškodovance poskušal prepričati, da so odgovorni zanje. Omenjenega voznika je v ponedeljek dopoldan na parkirnem prostoru večje trgovine izsledil policist Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. Storilec je poskušal pobegniti oz. z manevriranjem vozila preprečiti uradno dejanje policista, vendar mu je policist pobeg preprečil, pri tem pa je utrpel predvidoma lažje telesne poškodbe. Policistu so pozneje nudili prvo pomoč v šempetrski bolnišnici.

V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je storilec 36-letni državljan Italije. O dogodku je policija obvestila državno tožilko in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Osumljenca so policisti zaslišali zaradi suma storitve več kaznivih dejanj. Primere sumov šestih kaznivih dejanj goljufij preiskujejo policisti policijskih postaj Nova Gorica in Ajdovščina, prav tako novogoriški policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja drzne tatvine. Novogoriški kriminalisti ga bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili tudi zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

V okviru dosedanje preiskave so sodelovali tudi z italijanskimi varnostnim organi, pri čemer so ugotovili, da je osumljene podobna kazniva dejanja izvrševal tudi v Italiji. Ker obstaja velika verjetnost, da sta nepridiprava na Severnem Primorskem oškodovala še več ljudi, goriški policisti pozivajo vse, ki so bili žrtev podobne goljufije oz. poskusa goljufije, naj se zglasijo na policijski postaji Nova Gorica ali stopijo v stik s policijo preko telefona ali elektronske pošte.