Sindikati o problemih čezmejnih delavcev

Italijanske oblasti pri uvedbi enotnega nadomestila niso upoštevale čezmejnih delavcev. To je bila skupaj s pozivi k miru, čezmejnim sodelovanjem, in nasprotovanjem plinskemu terminalu tema, ki so se je dotaknili na tradicionalnem srečanju Medregijskega sindikalnega sveta Furlanija - Julijska krajina / Slovenija ob bližajočem se delavskem prazniku. Potem ko so ga lani priredili na mejnem prehodu med Gorico in Novo Gorico, so se letos zbrali na mejnem prehodu Škofije.

Predsednik Medregijskega sindikalnega sveta Roberto Treu je opozoril na težave čezmejnih delavcev, ki imajo službo v Italiji. Z uvedbo enotnega in splošnega nadomestila (ital. assegno unico) so namreč razbremenili delavce v Italiji, a so do tega dodatka upravičeni le tisti, ki imajo stalno prebivališče v tej državi. »Štiričlanska družina, ki biva v Sloveniji, je lahko na ta račun oškodovana za okrog 2000 evrov na leto,« je pojasnil Treu in dejal, da so na to že opozorili pristojno italijansko ministrstvo, ki je prepoznalo problem, a da v sklopu trenutne uredbe, ki jo je sprejel parlament, stalno bivališče v Italiji pogojuje prejemanje teh prispevkov in zato ne more ukrepati. Sindikati so se zato obrnili tudi na Evropsko komisijo. Težava zadeva veliko število ljudi, saj je delavcev iz Slovenije in Hrvaške, ki delajo v Italiji, med 12 in 15 tisoč, okrog 1500 delavcev iz Italije pa ima službo v sosednjih državah, je Treu navedel nekaj podatkov.

Član predsedstva čezmejnega sindikata Peter Majcen je slovensko in italijansko vlado pozval, naj ukrepata, da se reši težava čezmejnih delavcev v Italiji, ki niso upravičeni do družinskih prejemkov. »Nedopustno je, da so diskriminirani zaradi kraja bivanja znotraj Evropske unije,« je bil jasen.