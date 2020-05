Po poročanju Prvega programa Radia Slovenija je Andrej Šiško, idejni vodja vardistov oz. uniformiranih skupin, ki se predstavljajo z imeni, kot so Štajerska varda in Krajnska varda, zanikal, da bi bili v incident, o katerem smo poročali, ko je neznanec, ki se je izdajal za vojaka, ustavil izletnika in vanj uperil orožje, vpleteni člani Primorske varde, saj naj bi ti bili dejavni le ob južni slovenski meji.