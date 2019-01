Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Škampi s karijem

Včasih se mi zljubi kakšna bolj eksotična jed, najbolj dostopne, vsaj kar zadeva pripravo, so najbrž nekatere indijske jedi, ki jih sam vedno nekako v mislih združujem s pekočo aromo karija. Seveda so vsi »indijski« recepti, ki jih prilagodim in predelam za naše domače okuse.

Tako sem zadnjič naletel na recept škampov s pikantno omako: tudi tega sem nekoliko prilagodil, saj nisem imel vseh eksotičnih sestavin, ki jih ta recept predvideva, je pa vseeno še kar uspel, vsaj doma ni nihče imel dovolj poguma, da mi reče, naj se raje ukvarjam s klekljanjem. Poskusite tudi vi, saj v moji izvedbi zadeva ni preveč zapletena.

Potrebujemo:

500 gr škampovih ali »gamberovih« repkov

1 čebulo

2 stroka česna

malo naribanega ingverja

1 cimetovo paličico

3 klinčke

2-3 žlice pekočega karija

majhno pločevinko sesekljanega paradižnika

sol

olivno olje

Na olju najprej na hitro prepražimo cimetovo paličico, klinčke in kari, nakar dodamo čebulo in strt česen in pražimo, dokler se čebula ne zmehča. Dodamo naribani ingver in ko smo tudi tega nekaj minut pražili, prilijemo paradižnik in solimo.

Posodo pokrijemo in pustimo 15-20 minut, naj počasi vre. Po tem časi bi omaka morala postati primerno gosta: če je pregosta, dodamo pol kozarca vode, če pa je preredka, pustimo, da vre še nekaj minut. Ko je torej po vašem mnenju dobila primerno konsistenco, odstranimo cimet in klinčke ter vanjo vkuhamo škampe ali gambere, ki smo jih prej seveda olupili. Na nizki temperaturi dušimo 5, največ 10 minut, nakar potresemo s sesekljanim peteršiljem in ponudimo. Zraven se prileže preprosto na vodi kuhan riž basmati.

To velja za tiste, ki jim je všeč rdeča omaka, obstaja pa tudi bela različica.

Opustimo seveda paradižnik in preden dodamo škampe, zadevo rahlo pomokamo, dodamo kozarec belega vina, pustimo, da alkohol izpari in nato dodamo škampe ali gambere. Nazadnje prilijemo še kozarec jogurta, pustimo, da se omaka lepo zgosti. Tudi v tem primeru sodi zraven riž basmati, ali pa divji riž, ki ga lahko kupimo v vseh malo boljših trgovinah.

Dober tek!

Ivan Fischer