SKGZ in SSO bi govorila s Salvinijem

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija zaprosila za pogovor ob njegovem jutrišnjem obisku. V pismu, ki sta ga v vednost poslala tudi vladnemu sekretarju v Trstu Valeriu Valentiju ter predsedniku deželne vlade Massimilianu Fedrigi in članu vlade Pierpaolu Robertiju, bi bila tema pogovora »nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona 38/2001 in čezmejnih odnosov med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo«.