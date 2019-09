SKGZ in SSO še vedno za Jarca

Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) obžalujeta, da državna vlada verjetno ne bo imenovala Marca Jarca v Paritetni odbor za slovensko manjšino. V Rimu naj bi namreč izbrali Bojana Brezigarja. Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc se v izbiro vlade ne namerava vmešati.

»Še v času zeleno-rumene vlade so me poklicali s predsedstva vlade in mi rekli, da imajo tri kandidate. Rekla sem, da za imena nočem vedeti in da naj se odločijo na osnovi življenjepisa,« pravi Rojčeva.

Senatorka je sicer vedela, da sta krovni organizaciji predlagali doberdobskega odvetnika. »A o tem se z mano nihče ni pogovoril. Gospoda Jarca ne poznam, videla sem ga samo enkrat. Ko bi me kdo poklical ...«

Vlada v Rimu mora imenovati štiri člane v odbor. Od tega morajo biti trije Italijani in en Slovenec. V slovenski kvoti naj bi izbira padla na Brezigarja.

»Krovni organizaciji sta premostili ideološke prepreke in izbrali mladega človeka, ki je po besedah Ksenije Dobrile veliko naredil v prejšnjem odboru, recimo pri vzpostavitvi Centralnega urada za slovenski jezik. Skratka, mlad in sposoben kandidat. Brezigar pravi, da je samo poslal svoj življenjepis v Rim. Tega lahko ne bi storil, če je že vedel, da imata krovni svoj enotni predlog,« obžaluje Bandelj.