Koprski policisti so danes ob 8.40 posredovali v Kopru, kjer je 39-letnik s skirojem vozil po pločniku in trčil v dvignjen robnik ter padel. Reševalci so ga prepeljali v SB Izola. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,31 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zatem mu je bil odrejen še strokovni pregled na mamila. Skiro so mu zasegli.