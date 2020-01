Sklepna slovesnost prihodnjo soboto v Kopru

Petnajsti izbor Osebnosti Primorske, ki jo skupaj pripravljajo Primorske novice, Radio Koper, Televizija Koper, Primorski dnevnik in Radio Trst A, ponuja nabor finalistov, ki jih krasijo pogum, odločnost, skrb za sočloveka, ljubezen do kulture in dediščine ter mnoge druge odlike, zaradi katerih izstopajo iz povprečja.

A le eden bo postal osebnost Primorske leta 2019 in prejel Zlato jabolko, simbol akcije. Kdo, bo znano prihodnjo soboto v koprskem gledališču. Glasovanje pa se začenja danes.

Izbrati zmagovalca med 12 osebnostmi, ki so vsaka na svoj način zaznamovale leto 2019 in postale mesečne osebnosti Primorske, ni lahka naloga. Plodovi njihovega dela v dobrobit skupnosti so lahko navdih mnogim, ki v sebi skrivajo željo po tem, da bi v življenju naredili nekaj več.

V finalnem izboru so prevajalka Irena Mihelj, zborovodja Ivan Tavčar, lastnik smučišča SKI Bor Pavel Čuk, upokojeni kardiolog Boris Cibic, pisatelj in publicist Milan Rakovac, dobrodelni športni zanesenjak David Davidovič, poveljnik državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič, občinski redar Mihael Tomše, režiser Gregor Božič, predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka, predsednik sveta KS Jagodje-Dobrava Matjaž Gergeta in predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Duško Kalc.

Do četrtka, 9. januarja lahko do polnoči glasujete na



SPLETNI STRANI

klikni in oddaj glas

S SMS SPOROČILOM

NA TELEFONSKO ŠTEVILKO +0039 3401222160