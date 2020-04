Skoraj 1500 podpisnikov podprlo »drugačen« 25. april

Dan osvoboditve, ki ga v Italiji praznujemo 25. aprila, je zibel italijanske demokracije, so zapisali v besedilu peticije, pod katero se je podpisalo skoraj 1500 posameznikov, med katerimi so kulturniki, novinarji, gostinci, umetniki, arhitekti, športiniki, cerkveni predstavniki in še bi lahko naštevali.

Eden od pobudnikov za »drugačen« 25. april je ustanovitelj mreže SlowFood Carlo Petrini, ki je prepričan, da koronavirusna pandemija ne more biti izgovor za nepraznovanje tako pomembnega praznika, kakršen je dan osvoboditve. »Potruditi se moramo za nov preporod, da bi z njim ustavili bratomorne vojne in se skupaj borili proti sovražniku, ki se danes kaže v obliki virusa, ki žanje žrtve po celem svetu, a tudi proti podnebnim spremembam in družbenim neenakostim. Čudno bo, če letos na trgih in ulicah ne bo nikogar, ki bi položil cvetje na spomenike padlim v boju za osvoboditev,« je še dejal ustanovitelj mreže SlowFood. Zato je nastala zamisel, da bi se praznovanje 25. aprila preselilo na splet, ki bi tako postal virtualni trg, na katerega lahko stopijo vsi, če le imajo spletno povezavo.

Pobudo je doslej podprlo skoraj 1500 posameznikov, med katerimi lahko zasledimo raznovrstna, bolj ali manj znana imena, začenši z nekaterimi partizani in partizankami, kot so Ermenegildo Bugni “Arno”, Carlo Chiaravallotti, Maria Lisa Cinciari Rodano, Mario Corrias, Achille Cremonesi, Guerrino Di Cecco, Sante Giovannetti, Gastone Malaguti, Iole Mancini, Giovanni Marzona, Lidia Menapace, Giuliano Montaldo, Flora Monti, Paolo Orlandini, Aude Pacchioni, Renato Romagnoli, Antonietta Romano Bramo, Rossana Rossanda, Alessandro Scanagatti, Carlo Smuraglia, Maria Annunziata Tolomelli, Aldo Tortorella, Felice Valtorta, Teresa Vergalli in Laura Wronowski.

Iz domačih krajev smo med podpisniki zasledili gostinca Avguština Devetaka, vinarja Joška Gravnerja in Edija Kebra; iz kulinaričnih krogov so tu še Carlo Cracco, Massimo Bottura in Antonino Canavacciuolo. Cela vrsta osebnosti je iz sveta kulture in šovbiznisa – če jih navedemo le nekaj: Stefano Accorsi, Biagio Antonacci, Renzo Arbore, Alessandro Baricco, Marco Bellocchio, Claudio Bisio, Ezio Bosso, Raoul Bova, Alex Britti ... seznam pa je predolg, da bi navedli vsa znana imena.

Ob dnevu osvoboditve si bodo lahko vsi, ki bodo preko spletne stran na tej povezavi vsaj 2 evra donirali za sklad, s katerim bodo preko italijanskega Caritasa in Rdečega križa priskočili na pomoč brezdomcem in socialnim menzam, na virtualnem trgu 25. aprila v neposrednem spletnem prenosu ogledali nagovor treh žensk: predsednice združenja partizanov VZPI-ANPI Carle Nespolo, partizanske kurirke in mlade okoljevarstvenice. Lansirali so tudi hashtag #iorestolibero.