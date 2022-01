Skoraj četrtina okužb v starostni skupini do 19. leta

V bolnišnicah FJK se na rednih covidnih oddelkih zdravi 399 bolnikov s covidom-19, kar je 31 več kot v soboto, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 42, dva več. Od teh je 36 necepljenih, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Skoraj četrtino vseh novih okužb (24,70 odsotka) so potrdili v starostni skupini do 19. leta, sledita skupini od 40. do 49. leta in od 50. do 59. leta z 19,64-odstotnim oz. 18,04-odstotnim deležem.

Umrlo je deset covidnih bolnikov.

Danes so sicer ob 5589 PCR testiranjih potrdili 684 novih okužb z novi koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 12,24-odstoten. Opravili so še 7242 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1073 novih okužb (delež 14,82-odstoten).

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4355 bolnikov s covidom-19, in sicer 1054 na Tržaškem, 2122 na Videmskem, 818 na Pordenonskem in 361 na Goriškem. Ozdravelo je 155.525 ljudi, klinično zdravih je 674, v samoizolaciji pa je 48.860 ljudi.