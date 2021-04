Skoraj kot pozimi

Da se nad nami zadržuje za ta čas zelo mrzel zrak, potrjujejo današnje najvišje dnevne temperature, ki se marsikje v gorah niso dvignile nad ničlo. Na Višarjah se živo srebro danes ni povzpelo nad -2,9 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa nad -2,7 stopinje Celzija. V nižinah sonce kljub mrzlemu obstoječemu zraku kar dobro opravlja svojo vlogo in so razmere čez dan nekoliko manj zimske. Najvišje dnevne temperature pa se kljub vsemu niso povzpele nad 14 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na Goriškem, hladneje v Trstu, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila najvišjo dnevno temperaturo 11,3 stopinje Celzija.

Radiosonda iz Rivolta je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila temperaturo -4,1 stopinje Celzija in ničto izotermo na višini 1076 metrov. Ozračje je v povprečju za 7 stopinj Celzija hladnejše od dolgoletne normalnosti, na višini 5500 metrov pa za več kot 10 stopinj Celzija. Namerjene temperature so povsem zimske. Vreme bo zato še občasno nestanovitno, zlasti v popoldanskih urah bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Najnižje nočne temperature bodo v nocojšnji noči zlasti na Kraški planoti mestoma padle pod ničlo. Noč bo sicer mrzla, jutri čez dan pa se bo živo srebro dvignilo do okrog 17 stopinj Celzija.

Jutri in v soboto bo povečini precej sončno z le občasno spremenljivostjo ali nestanovitnostjo, v nedeljo pa kaže na več oblakov in na možnost občasnih padavin.