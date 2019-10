Skoraj polovica sedemnajstletnikov v Sloveniji poskusila konopljo

Skoraj polovica sedemnajstletnikov v Sloveniji je že poskusila konopljo, razkriva raziskava slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so jo predstavili danes na posvetu o Mladih in kriminalu v Mariboru. Dobri štirje odstotki so poročali tudi o uporabi kokaina. Med petnajstletniki je poskusilo konopljo okoli 20 odstotkov vprašanih, med sedemnajstletniki pa že skoraj vsak drugi, je povedala predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je ocenila, da so jih rezultati neprijetno presenetili. Nekaj več kot štiri odstotke anketiranih 17-letnikov je poročalo o uporabi ekstazija, dobri štirje odstotki o uporabi kokaina. V zadnjem času pa se med mladimi pojavljajo tudi nootropiki, znani kot pametne droge.

Po besedah raziskovalcev je najbolj problematična »normalizacija« uporabe drog v družbi in je nujna preventiva. Za preprečevanje zasvojenosti med mladimi in posledično kasneje v odrasli dobi so v Sloveniji na voljo kakovostni preventivni programi, je bilo izpostavljeno na posvetu.