Skrita pod kamionom sta se skušala vtihotapiti čez mejo

V ponedeljek okrog 9. ure se je na mejni prehod Jelšane (med Hrvaško in Slovenijo) z namenom vstopa v državo s tovornim vozilom pripeljal 36-letni bosanski državljan. Policisti so pri kontroli tovornega vozila na podvozju priklopnika na zadnji osi opazili dva tujca, za katera se je ugotovilo, da sta državljana Afganistana in Pakistana. Ugotovljeno je bilo, da sta se oba tujca na priklopno vozilo skrila že na meji med Bosno in Hrvaško, voznik pa o slepih potnikih ni vedel nič. Obema tujcema je bila zaradi poskusa izmika mejni kontroli izrečena globa, nakar jima je bil zavrnjen vstop v državo. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.