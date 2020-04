Skrivnost pogodbe RAI

Furlani se veselijo, ker bo na javnem radiu več sporeda in denarja za oddaje v furlanščini. Slovenci pa ne vedo, kaj bodo dobili. Položaj je nenavaden, saj je obseg furlanskih in slovenskih oddaj določen v isti pogodbi med državno vlado in družbo Rai.

»Nova pogodba bo veljala pet let in za razliko od te, ki se izteka, ne bo urejala tudi programa v francoskem jeziku v Dolini Aoste, pač pa samo oddaje v Furlaniji - Julijski krajini,« je sporočil furlanski poslanec Gibanja petih zvezd Luca Sut in dodal, da bo furlanskih oddaj med 100 in 150 ur letno z vložkom med 500.000 in 800.000 evri. Zagotovilo je dobil od Stefana Luppija, ki na Raiu vodi oddelek za inštitucionalne odnose. Luppi se je pogovarjal tudi s predsednikom Skupščine furlanske jezikovne skupnosti Markusom Maurmairom.

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji SKGZ in SSO pa nista prejeli še nobenega sporočila. Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc pa pravi, da pogovori še potekajo. Kakšen bo slovenski dosežek, si ne upa napovedati.

Po pogodbi, ki se izteče 29. aprila in ki jo bodo verjetno podaljšali za tri mesece pred sklenitvijo nove, Rai zagotavlja 4517 ur radijskega programa v slovenščini, 1667 ur v italijanščini in 90 v furlanščini. V slovenskem jeziku je še 208 ur TV programa. Za slovenski in italijanski spored je odmerjenih več kot 11 milijonov evrov letnega proračuna, za furlanski jezik 200.000 evrov.