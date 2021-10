Skromnejši upad okužb le med najmlajšimi

Povprečna starost okuženih z novim koronavirusom v zadnjih 14 dneh ostaja kot v minulem obdobju pri 39 letih, sporoča višji zdravstveni svet Iss. Incidenca okužb na 100.000 prebivalcev se v je v vseh starostnih kategorijah zmanjšala, upad se je upočasnil le pri otrocih do 12. leta. V zadnjih dveh tednih več kot 60 odstotkov potrjenih okužb v kategoriji od 0 do 19 let je bilo potrjenih med otroki pod 12. letom starosti. Edino izjemo z manjšim porastom so zabeležili med najmlajšimi od 3. do 5. leta starosti, kjer se je incidenca v drugi tretjini septembra rahlo povečala, kaže pa, da se je v zadnjem tednu stabilizirala. Incidenca potrjenih okužb je v rahlem porastu tudi med zdravstvenimi delavci, in sicer od 2,1 odstotka na 2,7 odstotka, toda gre v glavnem za posledico občutnejšega splošnega upada in torej le za spremembo razmerja, navaja Iss.