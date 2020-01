Skupinico migrantov razveselil novorojenček

Med več žalostnimi zgodbami migrantov so na srečo tudi takšne s srečnim koncem. Ena od teh se je zgodila davi pri Kopru, v njej pa so bili udeleženi tudi slovenski policisti.

Ob 2.15 so koprski policisti prejeli sporočilo, da je na hišna vrata v vasi Rakitovec pri Kopru potrkala skupinica petih migrantov. Domačine so zaprosili, naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Policisti so takoj prišli na kraj in ugotovili, da gre za štiri državljane Maroka in državljana Libije. Med njimi je bila noseča ženska, tik pred porodom.

Preko Regijskega centra za obveščanje so policisti na kraj napotili zdravnika in reševalno enoto. Žensko so oskrbeli že na kraju, nato so jo odpeljali v porodnišnico v Splošno bolnišnico Izola.

Zgodaj zjutraj lepa novica: vse se je dobro izteklo, policisti so prejeli obvestilo, da je državljanka Maroka rodila, na svet je privekal zdrav otročiček.