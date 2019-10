Skupna delovna skupina za 100-letnico Narodnega doma

Za počastitev 100. obletnice požiga Narodnega doma, ki bo potekala prihodnje leto, bo skrbela skupna delovna skupina, ki jo bosta vodila Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Znana so imena njenih članov. Poleg predsednikov Ksenije Dobrila in Walterja Bandlja jo sestavljajo še Ivo Corva, Maja Lapornik, Martin Brecelj, Ivo Jevnikar in Lucija Tavčar ter Livio Semolič, Devan Jagodic, Štefan Čok, Poljanka Dolhar in Martin Lissiach.

Deželni svet FJK je v avgustovskem rebalansu deželnega proračuna na pobudo krovnih organizacij dodelil 100.000 evrov za obeležitev 100-letnice požiga Narodnega doma iz sredstev zaščitnega zakona. Julija 2020 bo priložnost, da stoletnico požiga Narodnega doma v današnji Ul. Filzi slovenska narodna skupnost obeleži predvsem z mislijo na prihodnost, menita SKGZ in SSO.

