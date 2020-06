Slabo vreme tokrat prizadelo zahodne predele FJK

Slabo vreme z močnimi nevihtami in nalivi ter okrepljenim jugovzhodnim vetrom je danes ponoči prizadelo predvsem zahodne predele FJK, zlasti nekatere predele na Pordenonskem. Številne ekipe gasilcev in prostovoljcev civilne zaščite so bile ponoči na delu predvsem v občinah Sacile, Cimpello, Prata, Brugnera in Fiume Veneto. Poplavljenih je bilo več cest in poslopij, veter pa je tudi podiral drevesa in drogove.

Slabo vreme se bo nadaljevalo tudi danes, oranžno opozorilo civilne zaščite zaradi obilnih padavin in nalivov velja do polnoči.