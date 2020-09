Sladici za poletne čase

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Temperature zadnjih tednov narekujejo nekaj osvežujočih receptov. Med dopustom na Južnem Tirolskem sem na nekem gorskem prelazu, kjer v kočah prodajajo najrazličnejšo šaro od pohodnih palic, bolj ali manj planinskih klobukov, najrazličnejših značk, »domačih« žganih pijač in čajev, naletel na drobni knjižici, pisani tako rekoč na roko (ni res, le črke so podobne ročni pisavi), v eni od katerih sta bila dva ducata receptov za pripravo hitrih in osvežujočih sladic, v drugi pa približno enako število receptov za sladice z jabolki. Zadeva me je zanimala, tako da sem rade volje odštel po 15 evrov za vsako in danes vam bom posredoval recepta za pripravo dveh hitrih osvežujočih sladic, obe na osnovi sladoleda.

Najprej recept za pripravo hitrega limoninega pudinga, za kar potrebujemo:

400 g limoninega sladoleda

100 g vaniljevega sladoleda

četrt litra mleka

7 g lističev želatine

Lističe želatine namočimo za 5 minut v mrzlo vodo.

Na šibkem ognju raztopimo sladoled, v drugi posodi pustimo, da zavre mleko.

Ko zavre ga odstavimo in vanj vmešamo namočene lističe želatine. Dobro premešamo, da se želatina raztopi, nato mleko zlijemo v sladoled in mešamo, da dobimo gladko zmes. Maso zlijemo v skodelice ali modele, ki smo jih prevlekli s plastično folijo in jih damo za vsaj 5 ur v hladilnik. Sladico lahko okrasimo s koščki poljubnega sadja.

Sam sem velik ljubitelj kremastih sladic, sledeči recept pa vam bo omogočil pripravo hitre dvobarvne kreme.

Potrebujemo:

250 g vaniljivega sladoleda

250 g čokoladnega sladoleda

četrt litra sladke smetane

6 g želatine

Kot prej namočimo lističe želatine v mrzli vodi, smetano pa damo za 10-15 minut v zamrzovalnik. 100 g enega in 100 g drugega sladoleda raztopimo na šibkem ognju v dveh različnih posodah.

Ko se je sladoled razpustil, razdelimo želatino na dva dela in ju vmešamo v razpuščen sladoled. Dobro premešamo, da ne nastanejo grudice. Zmes zlijemo v dve stekleni posodi in vanjo dodamo sladoled, ki je ostal Spet dobro premešamo, da dobimo gladko zmes. Sedaj lahko stepemo smetano in eno polovico vmešamo v vanilijev sladoled, drugo pa v čokoladni in sicer zelo pozorno, od spodaj navzgor, da se smetana ne sesede. Sedaj lahko napolnite pol kozarca z vaniljevim sladoledom in ga porinete za 10 minut v zamrzovalnik, čokoladni sladoled pa v hladilnik. Po desetih minutah vzemite vaniljev sladoled iz zamrzovalnika in nanj dajte plast čokoladnega sladoleda. Sedaj lahko kozarce z dvobarvno zmesjo porinite spet za 4-5 ur v hladilnik ali za pol ure v zamrzovalnik. Okrasite lahko s stepeno smetano ali z gozdnimi sadeži, ali z obema.

Dober tek!

Ivan Fischer