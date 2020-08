Slavje, zabava in romanje v Međugorju nova žarišča covida-19

Na Hrvaškem so od včeraj zabeležili 357 novih primerov okužbe s koronavirusom in tri nove smrtne žrtve. Število hospitaliziranih se je povečalo za 33 ljudi, trenutno jih je 212, 11 izmed njih leži na oddelkih za intenzivno nego. Aktivnih primerov okužbe na Hrvaškem je 2256. Od 25. februarja so v državi skupno potrdili 9550 primerov okužbe z novim koronavirusom, 180 ljudi s covidom-19 pa je umrlo.

Največje število novih okužb so znova zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 114, sledita Zagreb (71) in Zadar (23).

Med novimi žarišči so poročno slavje, rojstnodnevna zabava in romanje v Međugorju, od koder se je vrnilo nekaj okuženih. Tam bodo zato še danes okrepili varnostne ukrepe, je pojasnil vodja hrvaškega inštituta za javno zdravje Krunoslav Capak. Dve okužbi pa zabeležili tudi med dijaki na maturantskem izletu v dubrovniški županiji, je še pojasnil.