Slov.I.K. v novi preobleki, a s potrjenimi cilji

Po šestnajstih letih od ustanovitve se Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.) vrača v novi preobleki, z novim upravnim odborom, novim predsednikom in novo znanstveno direktorico, pa tudi s potrditvijo programa za kakovostno kadrovsko rast, ki so ga poimenovali Pripravljeni na bodočnost.

Dozdajšnjega predsednika Slovika Borisa Perica je zamenjal goriški odvetnik Saša Primosig, poleg njega pa v upravnem odboru sedijo Borut Sardoč, Ivan Jevnikar, Gorazd Pučnik, Paolo Hmeljak in Martin Lissiach. Nova znanstvena direktorica je Jasna Legiša, ki je nasledila Damiano Kralj.

»Začeli bomo s projekti, ki so jih začrtali naši predhodniki,« pravi Saša Primosig. Program Pripravljeni na bodočnost se bo začel čez slab mesec dni, zaradi koronavirusnih razmer bo potekal v celoti po spletu. Namenjen je univerzitetnim študentom, absolventom in mladim diplomirancem, ki bi želeli nadgraditi formalno izobraževanje, ki ga nudijo šole in univerze. V približno dveh mesecih bodo tečajniki usvajali osnove tehnik in metod »za krepitev potenciala v poklicnem in osebnem življenju,« zagotavlja Slovik, ki v svoji izobraževalni ponudbi želi združiti »teoretična in praktična znanja na vseh področjih«. Predavanja bodo potekala na spletni platformi Zoom večinoma ob petkih popoldan in sobotah zjutraj. Program izobraževanja bo potekal s predavatelji univerz, ki so članice konzorcija, ter menedžerji, ki delujejo v Italiji in Sloveniji. Študentom bodo spregovorili Andrej Pompe, Julija Kodrič, Sabina Duvelek, Aljaž Stare, Mateja Milost, Mateja Dolenc in Mitja Ruzzier. Informacije o programu in prijavnica sta dostopna na spletni strani konzorcija ali preko elektronske pošte (info@slovik.org).