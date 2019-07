Slovencem zajamčiti Rim

Nova predsednica Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu slovenskega Državnega zbora Iva Dimic se v intervjuju za Primorski dnevnik zavzema za zajamčeno parlamentarno zastopstvo Slovencev v Italiji. To bi morala po njenem mnenju Italija narediti po zgledu Slovenije, ki ima v ustavi zapisan poslanski mandat za italijansko in madžarsko jezikovno skupnost.

Poslanka iz vrst stranke Nova Slovenija je na čelu parlamentarne komisije prevzela mesto somišljenice Ljudmile Novak, ki je bila izvoljena v evropski parlament in je zaradi tega odstopila iz Državnega zbora. Iva Dimic pravi tudi, da bi morali biti zamejski Slovenci zastopani v slovenskem parlamentu, za kar pa bi bilo treba spremeniti ustavo, kar ni tako enostavno. To pomeni, da zadeva ni za vogalom, medtem ko je za vogalom zmanjšanje števila italijanskih parlamentarcev.