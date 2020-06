Slovenci hranijo v Italiji več kot 100 milijonov evrov

Lani je Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) iz tujine pridobila 189.000 podatkov o finančnih računih slovenskih rezidentov. Največ denarja imajo slovenski rezidenti v tujini v Avstriji in Švici. Zaradi avtomatske izmenjave mednarodnih bančnih podatkov se povečuje število samoprijav. Največ podatkov je Furs prejel od Avstrije (dobrih 68.000), sledijo pa Nemčija, Hrvaška, Ciper in Italija, poroča Dnevnik. O največji skupni vrednosti bančnih računov Slovencev v tujini, je torej - kot rečeno - poročala Avstrija, kjer je naloženo okoli 740 milijonov evrov oziroma skoraj 42 odstotkov vsega denarja, sledijo Švica (318,6 milijona evrov na računih), Nemčija (201,8 milijona), Italija (103,1 milijona) in Hrvaška (86,6 milijona evrov).

Koliko denarja imajo v resnici Slovenci v tujini, pa še zdaleč ni natančno znano, delni podatki o višini sredstev so razpoložljivi le zadnjih nekaj let. Leta 2014 je bila namreč sprejeta direktiva EU o avtomatski izmenjavi bančnih podatkov (AEOI), uporabljati pa se je začela leta 2017. AEOI ni le evropski, temveč je svetovni standard, ki je nastal v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Sporazum je doslej podpisalo več kot sto držav.