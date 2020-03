Slovenci, ki so v Italiji, lahko pridejo domov

Andrej Šter, vodja konzularne službe pri slovenskem zunanjem ministrstvu, ima v teh dneh zelo veliko dela z organizacijo potovanj oziroma vračanj Slovencev v domovino. Na vprašanje, kako je s tistimi, ki pridejo iz tujine, recimo iz Italije, ki je žarišče bolezni, z lastnim prevozom, je Šter za RTV Slovenija odgovoril naslednje: »To je odgovornost zdravstvene službe. Meje so zaprte, a Slovenija svojim državljanom vedno omogoči prihod domov. Nikogar ne moramo zavrniti z razlago, ti ne boš prišel. Svojega državljana moramo sprejeti. Takrat se zdravstvena služba odloči. Na meji z Italijo so kontrolne točke, kjer potnike pregledajo in jim svetujejo,« meni Šter.

Ob tem navede resno zagato na meji z Avstrijo. »Tam ljudem predpisujejo, da morajo imeti s seboj potrdilo, da so zdravi. To je en velik blef. Tega potrdila namreč ne moreš dobiti ne v Italiji ne v Avstriji. Nesmiselno je človeku reči, naj prinese potrdilo, ker ga ne more dobiti. Ne morete iti v zdravstveni dom in reči, preglejte me in mi dajte potrdilo, ker grem k svojcu v Avstrijo na obisk. Rekli vam bodo ne, ker pregledujejo tiste, za katere obstajajo medicinske indikacije. Vi pa ste videti zdravi. In zaradi tega ne morete v Avstrijo, na meji vas bodo zavrnili, ker nimate potrdila. To je skoraj tako nerazumno kot odločitev Srbije, ki ni sprejemala svojih državljanov,« je za RTV Slovenija povedal še Šter.

Slovenski zunanji minister Anže Logar pa je ravnokar pozval slovenske državljane, ki so v državah članicah EU in imajo normalne možnosti za življenje, naj vsekakor ostanejo tam. V prihodnje bo namreč vračanje v domovino bistveno težje, ker bo možnosti za to vse manj, je opozoril.