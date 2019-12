Slovenci kot Ladinci?

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) se zavzema ne le za najboljšo, temveč tudi za najbolj uresničljivo rešitev, ki bi zagotavljala nadaljnjo izvolitev parlamentarca slovenske narodnosti. Kakšna bo ta rešitev bo odvisno od novega volilnega zakona, ki naj bi ga italijanski parlament sprejel enkrat v prvih mesecih prihodnjega leta, če ne bo prej prišlo do vladne krize, ki je vedno za vogalom. Kar nekaj neznank torej, ki postavljajo SKGZ in vso slovensko manjšino v težko in negotovo situacijo, posebno če bo obveljalo krčenje števila parlamentarcev, nad katerim lebdi možnost referenduma.

Slovenskemu parlamentarnemu predstavništvu je SKGZ posvetila sejo deželnega sveta v Gabrjah na Goriškem, na katero so povabili senatorko Tatjano Rojc in njeno predhodnico Tamaro Blažina. Ob pomanjkanju jasnih obrisov novega volilnega zakona je bil kot edini predlog omenjen t.i. ladinski volilni model, ki je v veljavi na Tridentinskem-Južnem Tirolskem. K temu naj bi se nagibala Demokratska stranka, čeprav seveda ne bo sama odločala o novih volilnih pravilih. Časa vsekakor ni veliko, saj so po novem letu že napovedane parlamentarne avdicije o novem volilnem zakonu. V Rim naj bi takrat šli tudi manjšinski predstavniki.