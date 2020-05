Slovenci na Hrvaško lahko tudi iz turističnih razlogov

Slovenci lahko odhajajo na Hrvaško tudi iz turističnih razlogov, saj je tudi turizem gospodarska dejavnost. Tako sta danes v Ormožu sklenila notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović. Upoštevati pa morajo zdravstvene razmere in morajo hrvaškim oblastem predložiti svoje kontaktne podatke, da lahko v primeru izbruha novega žarišča ustrezno in hitro ukrepajo. V tem trenutku lahko v Hrvaško vstopajo vsi državljani Slovenije, ne le lastniki nepremičnin ali premičnin, je opozoril Božinović, ampak tudi tisti, ki imajo kakšen gospodarski interes. Med temi je tudi turizem, je pojasnil. Zadovoljivi razlogi za vstop na Hrvaško so lahko osebne ali gospodarske narave, torej tudi da imajo tam svojce, nepremično ali rezervacijo v turistični namestitvi.

Na Hrvaškem sicer razvijajo aplikacijo, v katero bi lahko obiskovalci vnesli svoje kontakte, še preden pridejo na mejni prehod. Z njo bodo lahko slovenski državljani te podatke oddali, še preden se odpravijo na pot, in tako mejo prehajali brez zadrževanja, je še povedal Božinović. Ta prehod bo zato v naslednjih dneh še bistveno hitrejši, je prepričan Hojs.

Medtem se je danes popoldne na mejnih prehodih s Hrvaško promet umiril in ni več daljšega čakanja. Dopoldne je bila na mejnem prehodu Dragonja čakalna doba za izstop iz države tudi okoli dve uri. Včeraj popoldne so bile na mejnih prehodih med državama dolge čakalne dobe, tudi okoli pet ur. Na Hrvaško so pohiteli predvsem tisti, ki imajo tam nepremičnine.