Slovenci ostali sami

Le vladna kriza lahko prepreči parlamentu, da prižge zeleno luč zmanjšanju številu senatorjev (od sedanjih 315 na 200) in poslancev (od 630 na 400). Ustavni zakon čaka le drugo in zadnje branje v poslanski zbornici, kjer bo skoraj gotovo brez težav sprejet, čemur lahko sledi ljudski referendum za njegovo ukinitev.

V senatu so se za zmanjšanje števila parlamentarcev opredelili zastopniki vladne večine, ki so se jim pridružili senatorji desne stranke Fratelli d’Italia in skupine jezikovnih manjšin. Če je stališče desnice vezano na politično računico stranke Giorgie Meloni, ki se očitno želi dodatno prikupiti Ligi v vidiku novega desnega zavezništva, je nerazumljivo, da so zakon podprli senatorji jezikovnih manjšin in avtonomij. Iz solidarnosti do slovenske manjšine bi se lahko vsaj vzdržali in takšna njihova opredelitev bi na osnovi novega senatnega poslovnika res pomenila belo glasovnico. V preteklosti je vzdržanje pomenilo glas proti, sedaj pa ni več tako. Edini, ki je iz omenjene skupine glasoval proti, je bil senator Pier Ferdinando Casini.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.