Slovenci poslušali policiste

Slovenska policija bo tudi danes, tako kot včeraj, na območju celotne države izvajala poostrene nadzore prometa, policisti pa bodo pri tem dosledno preverjali tudi spoštovanje odlokov za preprečevanja širjenja koronavirusa. Včeraj so se, kot kažejo podatki, Slovenke in Slovenci še kar držali policijskih navodil in ni bilo navala na sneg, ki so ga zabeležili prejšnji konec tedna.

V Kranjski gori ni bilo toliko obiskovalcev kot preteklo soboto in nedeljo, čeprav je bil dan čudovit in je tam potekalo smučarsko tekmovanje za Zlato lisico, sicer brez gledalcev. Nobene gneče ni bilo niti na poteh proti Vršiču, Ratečam, niti na urejenih tekaških progah. Tudi tam so bile kontrole in nekateri so se morali obrniti. Tudi na Veliki Planini, kamor se je minuli vikend truma obiskovalcev odpravila, pri tem pa parkirala tudi kar na vozišču in povzročila prometni kaos, včeraj ni bilo pretirane gneče.

V Sloveniji še vedno velja prepoved zbiranja ljudi in omejitev gibanja med 21.00 in 6.00. Ker je prehajanje med občinami zaradi rekreacije dovoljeno samo znotraj iste regije, ljudi policisti pozivajo k odgovornemu ravnanju, v primeru povečane zasedenosti pa jim svetujejo, naj se namenijo drugam. Kjer med ljudmi, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje (manj kot tri metre), je obvezna zaščitna maska tudi na prostem.