Slovenci posnemali Italijane

Nocoj se je v Sloveniji odvil drugačen koncert, in sicer takšen kot smo jih v zadnjih dneh vajeni iz videoposnetkov iz Italije, na katerih je z balkonov in oken odmevala glasba. Glasbeniki iz Slovenije so izvedli koncerte »kot darilo za tiste, ki upoštevate navodila in ostajate doma, ker vam ni vseeno« in na njih zaigrali skozi okna in balkone. Dogodek so poimenovali Koncert za zvestobo.

Italijani, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa že več dni zaprti v svoje domove, s petjem in igranjem na instrumente komunicirajo med seboj na daljavo. V zadnjih dneh vedno več ljudi sloni na okenskih policah ali stoji na balkonih ter skupaj s sosedi ustvarja glasbo, poje, pleše ali ploska. O takšnih skupnih podvigih poročajo iz vse Italije. Eden takšnih je pobuda z nazivom #unitimalontani (združeni, a narazen), ki je pozvala Italijane, da vsak konec tedna ob 18. uri skupaj zapojejo. V petek so tako zapeli italijansko himno, včeraj pa je bila na vrsti ena najbolj znanih italijanskih popevk Azzurro.