Slovenci zadovoljni z vladnimi ukrepi

Nova slovenska vlada, ki je vzvode oblasti prevzela 13. marca, uživa visoko stopnjo zaupanja med sodelujočimi v anketi Dnevnika, ki jo je opravila agencija Ninamedia. Vlada Janeza Janše ni imela na voljo 100 dni časa za priprave, morala je ukrepati takoj. Začela je s kadrovskimi rošadami, nato z (medlimi) napovedmi o pomoči samozaposlenim in gospodarstvu. Slovensko javnost pa je na noge dvignila z uvrstitvijo ministrov in državnih sekretarjev v najvišji plačni razred. V prvem tednu si je tako zapravila precejšen delež začetnega kapitala. Vtis je popravila v drugem tednu, 58 odst. anketirancev je namreč mnenja, da se je desnosredinska vlada dobro lotila ukrepov proti koronavirusu in da je sprejela pravilne odločitve.

Dan pred merjenjem je Janševa vlada predstavila dve milijardi težke smernice za blažitev epidemije. Glede na odgovore v anketi, ali se sodelujočim v anketi navedeni ukrepi za pomoč gospodarstvu, podjetnikom in samozaposlenim zdijo zadostni, je več kot polovica vprašanih (55,3 odstotka) prikimala. Slaba četrtina jih je menila, da ukrepi vlade za blažitev posledic krize virusa niso zadostni, petina vprašanih pa se ni mogla odločiti.