Slovenci že doma, Italijani (še) ne

V naslednjih mesecih se bo v Italijo iz tujine zaradi epidemije koronavirusa in posledične gospodarske krize vrnilo približno 100 tisoč italijanskih državljank in državljanov. To številko je posredoval državni sekretar na zunanjem ministrstvu Manlio Di Stefano, ki je pojasnil, da gre v večini primerov za mlajše ljudi, ki so se izselili v zadnjih letih in ki bodo najbolj plačali za krizo, zaradi katere bodo izgubili delovno mesto. Po izbruhu epidemije se je v Italijo vrnilo že okoli 50 tisoč ljudi, je razvidno iz podatkov glavnega sveta Italijanov na tujem.

V Sloveniji so številke seveda dosti manjše in zadevajo predvsem državljane, ki so se v tujini nahajali kot turisti in ne kot tam zaposleni. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so že 29. februarja odsvetovali vsa potovanja v tujino, 6. marca so pozvali vse državljane po svetu, da se vrnejo domov. V okviru repatriacije so z letali v domovino vrnili že preko 360 Slovenk in Slovencev ter vsaj 300 tujih državljanov. Z avtobusnimi prevozi so pripeljali okoli 120 državljanov. Med 800 in 1000 državljani se je s pomočjo sodelavcev diplomatsko-konzularne mreže v domovino vrnilo samostojno. Repatriacijo iz držav, v katerih je na manjšem območju živelo večje število slovenskih državljanov, so v Sloveniji torej večinoma že izvedli. »Če ste v državi članici EU in imate normalne možnosti za bivanje, ostanite tam«, je svoj čas Slovence v tujini pozval minister za zunanje zadeve Anže Logar.