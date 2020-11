Slovenec v Italijo, če je prodajalna bližja, ne pa zaradi zaprtja trgovin

Slovenska vlada je z današnjim dnem dovolila prehod meje zaradi dostopa do najbližjih prodajaln ali storitev. Slovenec gre lahko v Italijo, če je prodajalna bližja, ne pa zaradi zaprtja trgovin. »V prodajalno v tujino lahko gredo le tisti, ki jim je prodajalna ali storitev v tujini bližja kot v Sloveniji,« je na popoldanski tiskovni konferenci izpostavil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Zaradi nakupov, ki v Sloveniji zaradi zaprtih trgovin niso možni, kot so, denimo, elektrotehnika, čevlji in oblačila, prečkanje meje ni dovoljeno, je dodal. Oseba pa se mora iz tujine vrniti najpozneje v dveh urah.

Nadzor časa, ki ga bo posameznik preživel v tujini, bodo po Kacinovih besedah opravljali na podlagi izjave, telefonskega sporočila sms o prehodu meje ali, drugih dostopnih podatkov. Presojo utemeljenosti pa bo opravljala za to pooblaščena oseba, pristojna za nadzor. Dokazno breme bo vsekakor na posamezniku in bo moralo v zadostni meri izkazati upravičenost do izjeme, je še povedal Kacin.