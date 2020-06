Slovenija: 11 novih okužb

V Sloveniji so v četrtek opravili 843 testov in potrdili 11 okužb z novim koronavirusom, in sicer štiri v Škofljici, tri v Škofji Loki po eno pa v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru. Skupaj so doslej potrdili 1558 okužb. V bolnišnici so zdravili osem bolnikov s covidom-19, dva potrebujeta intenzivno nego.

Iz bolnišnice v četrtek po navedbah vlade niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19, doslej so jih sicer odpustili 297. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, skupno število umrlih tako ostaja 111. Med 1558 okuženimi je 704 moških in 854 žensk.

Pri treh osebah, zaposlenih na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, so potrdili okužbo s covidom-19, in sicer v Ljubljani. Kot so sporočili iz javne RTV hiše, so ob tem v skladu z notranjim protokolom, ki sledi navodilom NIJZ, tudi ustrezno ukrepali. Tako so med drugim ostali doma vsi, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi.