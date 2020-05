V ponedeljek so opravili 1128 testiranj na okužbo z novim koronavirusom (v nedeljo 479), pri čemer so potrdili eno okužbo (dan pred tem ugotovljenih okužb ni bilo), so sporočili z vlade. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na bolnišničnem zdravljenju ostaja 24 bolnikov s covidom-19 (eden manj kot v nedeljo), od tega pet na intenzivni terapiji (enako kot v nedeljo).