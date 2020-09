Slovenija: 114 okužb

Največ novih primerov so v petek potrdili v ljubljanski občini, in sicer 30. V Mariboru so potrdili osem novih okužb, po tri pa še v občinah Domžale, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice in Log - Dragomer. V ostalih občinah so potrdili po dve ali eno okužbo.

Največ okužb so potrdili v starostni skupini med 35 in 44 let (23 okužb), po 21 okužb pa še v starostnih skupinah od 45 do 54 let in med 55 in 64 let. Po eno okužbo so potrdili še v najmlajši starostni skupini do štirih let in eno v najstarejši, nad 85 let.

Skupno so doslej potrdili 4309 primerov okužb. Število umrlih s covidom-19 se je v Sloveniji povzpelo na 141.