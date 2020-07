V sredo so v Sloveniji ob 1271 testiranjih potrdili 13 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 15 bolnikov, kar je en več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo, je na spletu objavila vlada. Doslej so v Sloveniji skupno potrdili 1776 okužb.