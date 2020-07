Slovenija: 14 novih okužb

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 874 testov na okužbo z novim koronavirusom, 14 jih je bilo pozitivnih, je sporočila vlada prek Twitterja. En bolnik s covidom-19 je umrl. V bolnišnici je 17 bolnikov s covidom-19, od tega trije potrebujejo intenzivno terapijo.V ponedeljek so tri bolnike tudi odpustili v domačo oskrbo.

Včeraj so tri okužbe odkrili v občini Bloke, dve v Ljubljani in Rogaški Slatini, po eno pa v občinah Postojna, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Železniki, Majšperk, Celje in Hrastnik.

Doslej je bila potrjena 2101 okužba z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 117 bolnikov s covidom-19.