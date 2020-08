Slovenija: 15 novih okužb

V sredo so v Sloveniji opravili 771 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 15, je vlada sporočila prek Twitterja. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s covidom-19, od tega trije intenzivno nego. V sredo je umrl en bolnik s covidom-19, eno osebo pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo.

Včeraj so največ okužb odkrili v občini Ljubljana, kjer so našteli 5 novookuženih, eno novo okužbo pa so zaznali tudi v Kopru.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2223 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 125 bolnikov s covidom-19.