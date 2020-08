Slovenija: 17 novih okužb

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 1058 testiranj in potrdili 17 okužb z novim koronavirusom, umrl je en bolnik s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. Bolnišnično obravnavo potrebuje 23 bolnikov s covidom-19, od tega sta dva na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v ponedeljek odpustili eno osebo.

Po podatkih COVID-19 Sledilnika so včeraj največ okužb odkrili v Ljubljani, in sicer 7. Na Primorskem so po eno okužbo zaznali v občini Koper in eno v občini Renče-Vogrsko.

V Sloveniji so doslej potrdili 2272 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 129 bolnikov s covidom-19.