Slovenija: 18 novih okužb

V Sloveniji so v nedeljo ob 588 testih potrdili 18 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na Twitterju. V bolnišnici se po njihovih podatkih zdravi 25 bolnikov s covidom-19, trije potrebujejo intenzivno nego. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno aktivnih 454 okužb z novim koronavirusom. Največ okužb, in sicer šest, so v nedeljo potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, štiri okužbe so potrdili med starimi od 45 do 54 let.