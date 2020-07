Slovenija: 24 novih okužb

Hospitaliziranih je bilo 19 oseb, dva bolnika s covidom-19 sta potrebovala intenzivno zdravljenje. Dve osebi so odpustili v domačo oskrbo, nihče pa ni umrl, je na spletu objavila vlada.

V petek so v Sloveniji ob 1027 testiranjih na okužbo z novim koronavirusom našteli 24 novih primerov.

Do zdaj so v Sloveniji opravili skupno 120.056 testiranj in potrdili 1940 okužb. Umrlo je 111 bolnikov s covidom-19.