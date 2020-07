Slovenija: 27 novih okužb

V Sloveniji so v sredo ob 935 testiranjih potrdili 27 novih okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 24 bolnikov s covidom-19, med njimi dva na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v sredo odpustili eno osebo, nihče pa zaradi covida-19 ni umrl, je vlada sporočila na Twitterju.

Največ novih okužb so včeraj zaznali v Hrastniku, kjer je žarišče v domu starejših, in sicer 10. Po eno okužbo so potrdili tudi v Postojni in Vipavi.

Skupno so doslej v Sloveniji potrdili 2033 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 115 bolnikov.