Slovenija: 43 novih okužb

V Sloveniji so v petek ob 1203 testiranjih potrdili 43 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju sporočila vlada. V bolnišnici se zdravi 18 bolnikov s covidom-19, dva so iz bolnišnice odpustili, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. En bolnik s covidom-19 je v petek umrl, skupno število umrlih s to boleznijo je tako naraslo na 131.

Včeraj so ponovno največ primerov našteli v Ljubljani, in sicer 10. Na Primorskem so po en primer potrdili v občinah Izola, Koper in Pivka.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2617 okužb z novim koronavirusom, aktivnih pa je 370 primerov, je navedeno na spletnih straneh Sledilnika za covid-19.