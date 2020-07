Slovenija: 7 novih okužb

V nedeljo so v Sloveniji potrdili sedem okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili 371 testiranj. Umrl je en bolnik s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. Hospitaliziranih je 19 bolnikov, od tega trije potrebujejo intenzivno zdravljenje. Dva nova primera okužbe so v nedeljo potrdili v Hrastniku, kjer je trenutno eno od žarišč, in dva v Ljubljani. Poleg tega so okužbo potrdili še v občinah Ajdovščina, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Po njihovih informacijah ni noben nov primer v domovih za starejše ali med zdravstvenimi delavci.